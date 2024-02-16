В одном из сёл Бурятии отремонтируют мост

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Мостовой переход демонтируют и возведут новый



В селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии капитально отремонтируют мост через реку Заганку. В настоящее время ведутся торги, по определению подрядной организации. Начало работ запланировано на апрель 2024 года.



- Необходимость ремонта моста в селе Новый Заган назрела давно. В настоящее время он имеет большой процент износа. Между тем мост очень важен, он связывает две половины сельского поселения «Новозаганское» и на одной из них расположены все социально значимые объекты: школа, фельдшерско-акушерский пункт. Рядом также расположен сельский Дом культуры, который является точкой притяжения населения, в нем и на территории, проходят все культурно – массовые мероприятия села, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



В рамках капитального ремонта старый мостовой переход демонтируют. На его месте строители возведут новый с железобетонными сваями и железобетонными пролётными плитами. Планируется устройство защитного настила с устройством асфальтобетонного покрытия, водоотводной системы. Для удобства пешеходов на мосту устроят тротуары, барьерное ограждение.



На момент работ для жителей будет построен временный мост. Ввод нового моста запланирован в 2025 году.



