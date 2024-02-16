Его не будет на Бабушкина
16 февраля в Улан-Удэ для проведения ремонтных работ на тепловых сетях планируется отключение отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.
Его не будет с 10:00 до 14:00 по адресам: ООО «БурГражданСтрой» на ул. Бабушкина,37, блоки А, Б, В, Г; и в ООО «МСК Байкал».
В районе Улан-Удэ на 4 часа отключат отопление
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