В районе Улан-Удэ на 4 часа отключат отопление

Его не будет на Бабушкина



16 февраля в Улан-Удэ для проведения ремонтных работ на тепловых сетях планируется отключение отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.



Его не будет с 10:00 до 14:00 по адресам: ООО «БурГражданСтрой» на ул. Бабушкина,37, блоки А, Б, В, Г; и в ООО «МСК Байкал».

