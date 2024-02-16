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В районе Улан-Удэ на 4 часа отключат отопление

В районе Улан-Удэ на 4 часа отключат отопление
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его не будет на Бабушкина

16 февраля в Улан-Удэ для проведения ремонтных работ на тепловых сетях планируется отключение отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.

Его не будет с 10:00 до 14:00 по адресам: ООО «БурГражданСтрой» на ул. Бабушкина,37, блоки А, Б, В, Г; и в ООО «МСК Байкал».
Улан-Удэ отключение тепла отключение воды

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