Лама из Бурятии рассказал, чем опасно общение с болтунами и сплетниками

Он пояснил, почему нужно следить за своим языком
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о последствиях пустых разговоров. По его словам, в таких беседах тратится много энергии.
- По большому счёту, почти все наши разговоры «исходят» от эго – то есть мотивированы привязанностями, гневом или невежеством, – написал Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Понятно, что нужно стараться следить за своим языком. Однако не менее важно избегать слушать подобные речи. А это означает, что не надо водить дружбу с безнравственными людьми. Если вы видите, что невозможно повлиять, как-то изменить в лучшую сторону, сподвигнуть к практике, к доброму, полезному, не имеет смысла тратить время и энергию на такого человека.
В этом случае лучше остаться в одиночестве, добавил Олег Намжилов.
- Речи и энергетика таких людей всё равно будут иметь некоторое влияние на вас и вашу карму. Они будут задерживать ваш духовный рост, отдалять от реализаций и просветления, – отмечает настоятель дацана. – Помните, как Будда отказался от первых друзей, которые предавались чрезмерной аскезе? Также и нам иногда приходится делать выбор, с кем можно шагать дальше, а с кем не нужно. Наличие благих друзей, соратников, спутников играет большую роль. Поэтому старайтесь как можно больше общаться с благими, добрыми людьми.
От них можно «подзарядиться, подзаправиться» вдохновением и силой, пояснил лама.
- И как можно меньше стоит общаться с противоположными. Не следует слушать речи, преисполненные злобы, зависти, привязанностей, гордыни, а также разные пустые сплетни. От них исходит плохая энергия, негативная карма. Пусть будет всего один, но настоящий друг. Если пока не сложилось встретить такого, лучше быть одному, – заявил настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Чем чаще слушать плохое, тем больше будет туда тянуть.
Еши Намжил лама советует оградить себя и свой слух от всего ненужного.
- Тогда ваше продвижение по духовной стезе ускорится, реализации приблизятся. Это подобно желанию бросить спиртное. Если хочешь жить трезвой жизнью, тогда придётся отказаться от «друзей», любящих выпить, – заключил он.
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