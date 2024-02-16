Исполнения контракта стартует весной
Начальник лечебно-исправительного учреждения №5 Евгений Слабухин провёл рабочую встречу с директором Мухоршибирского лесхоза Евгением Шайдуровым.
- По итогам встречи стороны пришли к соглашению о заключении государственного контракта на поставку в исправительное учреждение леса-пиловочника в марте текущего года, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Контракт позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, а осуждённым, имеющим исполнительные листы, оплачивать исковые обязательства.
Колония в Бурятии и лесхоз договорились о поставках леса
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