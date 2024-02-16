Туда приходится ездить врачам из Улан-Удэ
Поликлиника в Тарбагатае осталась без кардиолога. Местные жители поинтересовались, появится ли в медучреждении такой врач. «Работают ли над этим вопросом?» – уточнили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
Главврач Тарбагатайской центральной районной больницы Ольга Тугаринова сообщила, что специалист находится в декретном отпуске, а приём осуществляют кардиологи из республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Они должны были приехать в район в октябре, но в итоге всё перенесли на март.
В селе Бурятии поликлиника осталась без кардиолога
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