35 лет выводу войск из Афганистана: В Улан-Удэ почтили память погибших

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга на «Чёрном тюльпане»



15 февраля в России – День памяти воинов-интернационалистов. Дата установлена в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана, что произошло 35 лет – 15 февраля 1989 года.



В Улан-Удэ состоялся митинг в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой».



- Низкий поклон нашим воинам-афганцам и всем нашим воинам, нашей российской армии. За то, что всегда, всю историю нашего государства они с честью защищают народ, независимость, будущее нашей страны, нашей Родины. Честь и хвала, гордость и память! – обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.



К памятнику «Чёрный тюльпан» возложили венки и цветы от представителей Союза ветеранов Афганистана, «Боевого братства», Пограничного управления ФСБ, Росгвардии, МВД, правительства республики.



Также сегодня в концертно-театральном центре «Феникс» состоялись собрание общественности и концерт. Там вручили награды и отметили самых активных представителей ветеранских сообществ.



Всего в конфликте в Афганистане участвовали более полумиллиона советских военнослужащих. Советская армия потеряла около 15 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести.



Службу в Афганистане проходили 640 жителей Бурятии. 24 воина погибли, двое пропали без вести. 34 человека были ранены.





