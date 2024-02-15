Она начнёт работу 23 февраля
В галерее современного бурятского искусства B-Gallery в Улан-Удэ состоится выставка «Бурятский нож. Дух и душа».
Выставка объединит новые работы известного мастера Жигжита Баясхаланова, старинные родовые ножи, а также фотовыставку уникальных ножей из хранилищ Художественного музея имени Сампилова, Усть-Ордынского и Агинского музеев. Посетители смогут узнать об истории и значении этого предмета в культуре бурят, о кропотливом процессе изготовления – от идеи до воплощения.
Испокон веков нож в культуре бурят являлся символом чести, достоинства, статуса, силы мужчины, а также необходимым атрибутом повседневной жизни. В этом заключается сакральный смысл, дух бурятского ножа.
- Душа же его - в преемственности традиций. Это тепло семейного очага, это большая семья за одним столом, когда глава семьи умело отрежет первый, самый лакомый кусок дымящейся баранины. Затем этот нож будет передаваться из поколения в поколение, - отмечают организаторы.
Также выставку украсит экспозиция мужского и женского дэгэлов в полном убранстве.
Выставка начнёт работу 23 февраля в 15:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 46, галерея B-Gallery. Продлится до 23 марта.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ откроется выставка уникальных ножей «Бурятский нож. Дух и душа»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его создадут для жителей Итанцы, Комы и Лиственничного
Конкурс «Баатар. Дангина» завершился в Иволгинском районе
Из них 6 наград – золотые
Деревья «неправильно» используют солнечную энергию
Она начнёт работу 23 февраля
Мужчина предъявил поддельную миграционную карту
Без неё останутся более 50 домов
Выращивать их предложили с зимы
По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным
Евгений пообещал, что скоро вернётся
Они делают это из-за неудобного графика и низкой зарплаты
Продукты «развернули» на границе с Монголией
Также ожидается усиление ветра до 18 м/с
Минобороны опубликовало видео
Госинспекторы пройдут более 400 км