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В Улан-Удэ откроется выставка уникальных ножей «Бурятский нож. Дух и душа»

В Улан-Удэ откроется выставка уникальных ножей «Бурятский нож. Дух и душа»
Общество,  Фото:организаторы
Она начнёт работу 23 февраля

В галерее современного бурятского искусства B-Gallery в Улан-Удэ состоится выставка «Бурятский нож. Дух и душа».

Выставка объединит новые работы известного мастера Жигжита Баясхаланова, старинные родовые ножи, а также фотовыставку уникальных ножей из хранилищ Художественного музея имени Сампилова, Усть-Ордынского и Агинского музеев. Посетители смогут узнать об истории и значении этого предмета в культуре бурят, о кропотливом процессе изготовления – от идеи до воплощения.

Испокон веков нож в культуре бурят являлся символом чести, достоинства, статуса, силы мужчины, а также необходимым атрибутом повседневной жизни. В этом заключается сакральный смысл, дух бурятского ножа.

- Душа же его - в преемственности традиций. Это тепло семейного очага, это большая семья за одним столом, когда глава семьи умело отрежет первый, самый лакомый кусок дымящейся баранины. Затем этот нож будет передаваться из поколения в поколение, - отмечают организаторы.

Также выставку украсит экспозиция мужского и женского дэгэлов в полном убранстве.

Выставка начнёт работу 23 февраля в 15:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 46, галерея B-Gallery. Продлится до 23 марта.


Возрастное ограничение 0+ 
выставка ножи

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