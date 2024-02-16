Порывы ветра достигнут 17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 16 февраля, по республике облачно, на большей части территории снег, местами снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка, слабые метели. Температура днём -6,-11, местами -12,-17.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный до 15-17 м/с, позёмка. Днём 8-10 градусов мороза.
В Бурятии сегодня ветрено
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