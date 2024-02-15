В Бурятии гражданина Киргизии оштрафовали за поддельные документы

Мужчина предъявил поддельную миграционную карту



В Бурятии гражданина Кыргызской республики привлекли к ответственности за использование заведомо подложного документа.



Иностранец хотел встать на миграционный учёт по месту пребывания в Иркутской области, однако обнаружил, что потерял свою миграционную карту. Тогда он решил приобрести поддельный документ.



В марте 2023 года мужчина приехал из Иркутска в Кяхту на маршрутке. На контрольно-пропускном пункте отделения сотрудники Пограничного управления ФСБ при проверке документов быстро выявили подделку.



- На суде подсудимый вину в совершенном преступлении, предусмотренном ч.3 ст.327 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд также учёл наличие на иждивении А. двух малолетних детей и супруги, оказание помощи родителям, положительную характеристику и активное способствование расследованию преступления, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.





