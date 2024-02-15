В столице Бурятии ночью отключат холодную воду

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Ночью 16 февраля в Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение (ХВС). Оно исчезнет в полночь и появится в шесть часов утра.
Причина тому – замена аварийного участка трубопровода на улице Иванова, 19 по просьбе управляющей компании ООО «ЖЭУ-2». Местным жителям пообещали организовать подвоз.
Всего под отключение попадут более полусотни домов – в частном секторе на улицах Буйко, Фадеева, Октябрьская, Николая Петрова, Иванова и в переулке Дачный. Узнать время прибытия машины с водой и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам 8 (3012) 44-00-00, 44-10-33.
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