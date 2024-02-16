Прибайкалье примет чемпионат Бурятии по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования станут VI этапом зимнего кубка республики



24 февраля в Бурятии проведут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Спортсмены посоревнуются в лыжной гонке классическим стилем в окрестностях села Турунтаево Прибайкальского района. Центром соревнований станет лыжная база «Белая Рысь».



К участию допускаются участники из муниципальных образований Бурятии и других регионов РФ, по возрастным категориям:

«М 12» - Мальчики до 13 лет - 2012 и младше,

«Ж12» – Девочки до 13 лет - 2012 и младше,

«М 14» - Юноши до 15 лет. 2010-2011 гг.р,

«Ж 14» - Девушки до 15 лет 2010-2011 гг.р,

«М 17» - Юноши до 18 лет - 2007-2009 гг.р,

«Ж 17» - Девушки до 18 лет - 2007-2009 гг.р,

«М 21» - Мужчины 2006 г.р. и старше,

«Ж 21» - Женщины 2006 г.р. и старше,

«М 40» - Мужчины 1984 г.р. и старше,

«Ж 40» - Женщины 1984 г.р. и старше,

«М 50» - Мужчины 1974 г.р. и старше,

«Ж 50» - Женщины 1974 г.р. и старше,

«М 60» - Мужчины 1964 г.р. и старше,

«Ж 60» - Женщины 1964 г.р. и старше,

«Новички».



Программа соревнований



11:00-12:20 – Регистрация участников. Выдача чипов и номеров

12:20 – Парад открытия соревнований

13:00 – Начало соревнований

15:30 – Окончание соревнований

16:00 – Награждение



Итоги соревнований подводятся в личном зачёте. Победители и призёры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.



Возрастное ограничение: 0+.

