Соревнования станут VI этапом зимнего кубка республики
24 февраля в Бурятии проведут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Спортсмены посоревнуются в лыжной гонке классическим стилем в окрестностях села Турунтаево Прибайкальского района. Центром соревнований станет лыжная база «Белая Рысь».
К участию допускаются участники из муниципальных образований Бурятии и других регионов РФ, по возрастным категориям:
«М 12» - Мальчики до 13 лет - 2012 и младше,
«Ж12» – Девочки до 13 лет - 2012 и младше,
«М 14» - Юноши до 15 лет. 2010-2011 гг.р,
«Ж 14» - Девушки до 15 лет 2010-2011 гг.р,
«М 17» - Юноши до 18 лет - 2007-2009 гг.р,
«Ж 17» - Девушки до 18 лет - 2007-2009 гг.р,
«М 21» - Мужчины 2006 г.р. и старше,
«Ж 21» - Женщины 2006 г.р. и старше,
«М 40» - Мужчины 1984 г.р. и старше,
«Ж 40» - Женщины 1984 г.р. и старше,
«М 50» - Мужчины 1974 г.р. и старше,
«Ж 50» - Женщины 1974 г.р. и старше,
«М 60» - Мужчины 1964 г.р. и старше,
«Ж 60» - Женщины 1964 г.р. и старше,
«Новички».
Программа соревнований
11:00-12:20 – Регистрация участников. Выдача чипов и номеров
12:20 – Парад открытия соревнований
13:00 – Начало соревнований
15:30 – Окончание соревнований
16:00 – Награждение
Итоги соревнований подводятся в личном зачёте. Победители и призёры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Возрастное ограничение: 0+.
Прибайкалье примет чемпионат Бурятии по ориентированию
Общество, Фото:
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