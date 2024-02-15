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В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами

В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выращивать их предложили с зимы

На очередном планёрном совещании в городской администрации мэр Игорь Шутенков поднял вопрос озеленения. Речь, в частности, об увеличении числа цветников предстоящим летом. Глава бурятской столицы сравнил Улан-Удэ с Москвой, которая больше по площади в пять раз, а по численности населения – в 30.

- Денег в цветочное оформление они вкладывают, конечно, много. В прошлом году высадили 55 миллионов цветов. Если взять за основу численность населения, то у нас должно быть хотя бы два миллиона, а если территорию – то 10. Нужно стремиться к этим показателям, – отметил Игорь Шутенков.

Он поручил председателю комитета городского хозяйства Сергею Гашеву изучить, сколько город может высаживать своими силами.

- А остальное можно заказать сторонним организациям, чтобы они уже сейчас начинали выращивать цветы на лето, – добавил мэр.

Бутоны украсят, в первую очередь, парки и магистральные улицы.

- Понятно, что за всеми цветами должен быть ежедневный уход и полив. Поэтому нужно определить людей, которые будут делать это, – подчеркнул Шутенков.

В администрации напомнили, что прошлым летом в столице республики высадили цветы на площади в 8 тысяч квадратных метров.
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