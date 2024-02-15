В пригороде столицы Бурятии выбрали Дангину

Общество, Фото: администрация МО «Иволгинский район»

Конкурс «Баатар. Дангина» завершился в Иволгинском районе



В рамках празднования Сагаалгана в Бурятии проходят районные конкурсы «Баатар. Дангина – 2024». Так, 13 февраля в селе Иволгинск выбрали «Баатаров» и «Дангин» района. Свои таланты в этот день продемонстрировали 12 конкурсантов из разных сёл.



Конкурс определил победителей-знатоков бурятских традиций в следующих конкурсах: «Минии гэр бүлэ - минии түшэг» или «Визитная карточка»; на лучшее исполнение песен на слова Гунги Чимитова «Дууша сэдьхэл» (посвящён 100-летию со дня рождения народного поэта Республики Бурятия); «Буряадаар хөөрэлдэе!» (на лучший видеоролик на бурятском языке); «Пушкин буряадаар» (на лучшую поэтическую декламацию, посвящённую 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина); «Эрэ хүн - эрдэни» (на экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке); «Сэдьхэлэй баяр» (на сольное исполнение бурятского танца); игра «Тэбэг», а также «hаргама толон» (дефиле вечерних нарядов с элементами бурятского костюма).



По итогам конкурса в номинации «Хγγгэн Дангина» дипломы лауреатов третьей степени получили: Адиса А. (центр досуга и библиотечного обслуживания с. Гурульба, рук. Сожилма Укоева) и Арина З. (детский сад «Алтан Сэсэг», у. Хойтобэе, рук. Гарма Чойжинимаева, Любовь Цыремпилова). Диплома лауреата второй степени удостоилась Номин Ш. (СОШ у. Хойтобэе, рук. Дарима Дамбаева), диплома лауреата первой степени - Дарису Ч. (СОШ Поселья, рук. Людмила Банзаракцаева).



В номинации «Хγγгэн Баатар» диплом лауреата третьей степени вручили Мэргэну Х. (детсад «Алтан Сэсэг», у. Хойтобэе, рук. Гарма Чойжинимаева, Любовь Цыремпилова), диплом лауреата второй степени – Жаргалу Д. (СОШ у. Хойтобэе, рук. Сарюна Норбоева), диплом лауреата первой степени - Этигэлу О. (СОШ у.Хойтобэе, рук. Оксана Шагдурова).



В номинации «Эдир Дангина» диплом лауреата третьей степени получила Сэлмэг А. (центр досуга и библиотечного обслуживания с. Гурульба, рук. Сожилма Укоева), диплом лауреата второй степени - Юлия Д. (центр информационной и культурно-досуговой деятельности» с. Кокорино, рук. Людмила Санжиева), диплом лауреата первой степени - Саяна Б. (с. Нижняя Иволга, рук. Жаргалма Дулмажапова).



В номинации «Эдир Баатар» диплома лауреата третьей степени удостоился Батор Р. (Иволгинская СОШ №3, рук. Дарима Бадмаева), диплома лауреата второй степени - Эрдэм Н. (СОШ у. Хойтобэе, рук. Эрдэм Цыренжапов), диплома лауреата первой степени - Буин Н. (центр информационной и культурно-досуговой деятельности с. Хурамша, рук. Людмила Санжиева).



На гала-концерте выступили не только конкурсанты, но также порадовали зрителей номерами народный хореографический ансамбль «Серебряный остров», Виктор Лубсанов, хореографический ансамбль «Затейники».



По решению жюри представлять Иволгинский район на межрегиональном конкурсе будет Дарису Ч. Об этом сообщает районная администрация.

