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Кикбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей чемпионата и первенства ДФО

Кикбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество,  Фото:федерация кикбоксинга РБ
Из них 6 наград – золотые

В городе Хабаровск с 8 по 11 февраля состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в татами дисциплинах. Бурятские кикбоксеры успешно выступили на турнирах, завоевав 12 медалей.

Как сообщает федерация кикбоксинга РБ, победителями соревнований в дисциплине лайт-контакт стали Дарья Шелопугина и Анастасия Бурдина. «Серебро» завоевали Антон Черных и Пётр Шагдуров. Бронзовые награды получили Данил Савченко, Иван Родионов и Анастасия Степанова.

В дисциплине поинтфайтинг первые места заняли Дарья Шелопугина, Анастасия Бурдина, Иван Родионов и Макар Иринчеев. Третье место досталось Константину Мангирову.

Также спортсменов Бурятии наградили индивидуальными призами. Дарье Шелопугиной вручили приз за «Лучшую технику», а Петру Шагдурову – «За волю к победе».
Бурятия кикбоксинг первенство ДФО чемпионат ДФО спорт

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