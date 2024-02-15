Из них 6 наград – золотые
В городе Хабаровск с 8 по 11 февраля состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в татами дисциплинах. Бурятские кикбоксеры успешно выступили на турнирах, завоевав 12 медалей.
Как сообщает федерация кикбоксинга РБ, победителями соревнований в дисциплине лайт-контакт стали Дарья Шелопугина и Анастасия Бурдина. «Серебро» завоевали Антон Черных и Пётр Шагдуров. Бронзовые награды получили Данил Савченко, Иван Родионов и Анастасия Степанова.
В дисциплине поинтфайтинг первые места заняли Дарья Шелопугина, Анастасия Бурдина, Иван Родионов и Макар Иринчеев. Третье место досталось Константину Мангирову.
Также спортсменов Бурятии наградили индивидуальными призами. Дарье Шелопугиной вручили приз за «Лучшую технику», а Петру Шагдурову – «За волю к победе».
Кикбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество, Фото:
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