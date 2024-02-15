На Бурятию надвигаются морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также ожидается усиление ветра до 18 м/с



В ближайшие дни в Бурятии ожидаются морозы. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. 16 февраля и ночью 17 февраля на большей части территории снег, местами усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, на дорогах накаты, местами заносы. С 18 февраля – похолодание на 7-12 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 16 февраля, по республике облачно, на большей части территории снег, местами снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -19,-24, местами -28,-33, по Прибайкалью и югу при снеге -12,-17, днём -6,-11, местами -12,-17.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, днём до 15-17 м/с, позёмка.

Температура ночью -19,-21, к утру повышение до -15,-17, днём -8,-10.



В субботу,17 февраля, ночью облачно, снег на большей части территории, днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки 21-26 градусов ниже нуля, а местами до -31,-36. Днём немного теплее - 15,-20, местами 22,-27 градусов мороза.



В воскресенье, 18 февраля, заметно похолодает. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -35,-40, днём -17,-22, местами -23,-28.

