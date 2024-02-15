В Бурятии разыграют республиканский волейбольный кубок

Соревнования проведут в Курумкане



В Бурятии состоится республиканский турнир по волейболу «Кубок Главы МО «Курумканский район» среди мужских команд. Соревнования пройдут с 16 по 17 февраля в селе Курумкан, сообщает администрация района.



Программа турнира



16 февраля

15:45 – Заседание судейской коллегии (ФСК)

16:00 – Начало предварительных игр (ФСК и Курумканская СОШ №2)



17 февраля

8:30 – Продолжение предварительных игр (ФСК и Курумканская СОШ №2)

10:00 – Торжественное открытие турнира (ФСК)

13:00 – Начало финальных игр (ФСК)

15:00 – Закрытие турнира (ФСК)



Возрастное ограничение: 0+.



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