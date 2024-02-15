Продукты «развернули» на границе с Монголией
Всё произошло на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Кяхта». Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выявили нарушение при досмотре автотранспорта, следующего из Монголии в Россию.
Как выяснилось, жители соседнего государства пытались ввезти в республику 3 килограмма сушёной баранины и 4 кило сушёного творога.
- Эту продукцию запрещено импортировать в Россию, поскольку ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, – пояснили в ведомстве.
Тем самым иностранцы нарушили положение об едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 2010. В итоге на них составили протоколы по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил»). Опасные продукты изъяли и отправили обратно в Монголию.
В Бурятию пытались провезти опасную баранину и творог
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