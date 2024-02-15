В Улан-Удэ пройдёт турнир по стрельбе из традиционного бурятского лука

Участие в соревнованиях также примут спортсмены из Иркутской области и Забайкалья



17 февраля в Улан-Удэ состоится республиканский турнир «Белый месяц» по стрельбе из традиционного бурятского лука. Состязания проведут в региональном центре стрельбы из лука. Начало соревнований в 10:00.



Турнир проводится на дистанциях 45 м и 30 м в нескольких категориях:

- мужчины до 65 лет, бурятский лук;

- женщины до 55 лет, бурятский лук;

- ветераны-мужчины от 65 лет и старше, бурятский лук;

- ветераны-женщины от 55 лет и старше, бурятский лук;

- мужчины до 65 лет, бурятский традиционный лук;

- женщины до 55 лет, бурятский традиционный лук;

- ветераны-мужчины от 65 лет и старше, бурятский традиционный лук;

- ветераны-женщины от 55 лет и старше, бурятский традиционный лук.



В состав команды входят 7 человек: мужчины до 65 дет – 4 спортсмена, женщины до 55 лет – 2 спортсмена, ветераны – 1 лучник. Команды формируются по районным муниципальным образованиям Бурятии, Улан-Удэ, Забайкальского края, Иркутской области и Иркутска. Форма одежды участников – национальная.



Команду-победитель наградят кубком и дипломом. Также награждаются лучший исполнитель «Бара» и «Ласти Мэргэн», выбивший наибольшее количество ласти в стартовом круге.



Возрастное ограничение: 0+.

