Победителями стали студенты БГСХА
14 февраля в Бурятии провели мини-фестиваль бурятских национальных игр «Сагаалган-2024». Мероприятие было приурочено к празднованию Белого месяца – нового года по буддистскому календарю.
Состязались курсанты филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин»: студенты и школьники 12 учебных заведений. Участие приняли учащиеся БГСХА, медицинского колледжа, УУАТ, ТСИГХ, БРИЭТ, СОШ №52, БАК, РКШИ, БРТАТ, СОШ №12, УУКЖТ, СОШ №1. Также в фестивале участвовала федерация национальной игры «Сээр хухалха». Соревнования проводились в национальной игре «шагай наадан» (игра в кости), народной забаве «hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости) и бурятской борьба «бухэ барилдаан».
По итогам первое общекомандное место досталось Бурятской сельхозакадемии. Второе заняли студенты медколледжа. На третьем – РКШИ. Победители получили дипломы и памятные призы.
Как считает главный судья турнира, инструктор центра «Воин» Валентин Ошоров, национальные виды спорта развивают мелкую моторику рук, меткость и силу. Об этом сообщает отдел национальных видов спорта дирекции спортивных сооружений министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Бурятии состоялся фестиваль бурятских национальных игр
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