15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии состоялся фестиваль бурятских национальных игр

В Бурятии состоялся фестиваль бурятских национальных игр
Общество,  Фото:пресс-служба ДСС минспорта РБ
Победителями стали студенты БГСХА

14 февраля в Бурятии провели мини-фестиваль бурятских национальных игр «Сагаалган-2024». Мероприятие было приурочено к празднованию Белого месяца – нового года по буддистскому календарю.

Состязались курсанты филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин»: студенты и школьники 12 учебных заведений. Участие приняли учащиеся БГСХА, медицинского колледжа, УУАТ, ТСИГХ, БРИЭТ, СОШ №52, БАК, РКШИ, БРТАТ, СОШ №12, УУКЖТ, СОШ №1. Также в фестивале участвовала федерация национальной игры «Сээр хухалха». Соревнования проводились в национальной игре «шагай наадан» (игра в кости), народной забаве «hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости) и бурятской борьба «бухэ барилдаан».

По итогам первое общекомандное место досталось Бурятской сельхозакадемии. Второе заняли студенты медколледжа. На третьем – РКШИ. Победители получили дипломы и памятные призы.

Как считает главный судья турнира, инструктор центра «Воин» Валентин Ошоров, национальные виды спорта развивают мелкую моторику рук, меткость и силу. Об этом сообщает отдел национальных видов спорта дирекции спортивных сооружений министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятия фестиваль национальные игры вузы ссузы школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр
В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр
Общество, 15.02.2024
Его создадут для жителей Итанцы, Комы и Лиственничного
В пригороде столицы Бурятии выбрали Дангину
В пригороде столицы Бурятии выбрали Дангину
Общество, 15.02.2024
Конкурс «Баатар. Дангина» завершился в Иволгинском районе
Монгольские леса признали малоприспособленными к климатическим изменениям
Монгольские леса признали малоприспособленными к климатическим изменениям
Общество, 15.02.2024
Деревья «неправильно» используют солнечную энергию
В Бурятии гражданина Киргизии оштрафовали за поддельные документы
В Бурятии гражданина Киргизии оштрафовали за поддельные документы
Общество, 15.02.2024
Мужчина предъявил поддельную миграционную карту
В столице Бурятии ночью отключат холодную воду
В столице Бурятии ночью отключат холодную воду
Общество, 15.02.2024
Без неё останутся более 50 домов
В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами
В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами
Общество, 15.02.2024
Выращивать их предложили с зимы
В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник
В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник
Общество, 15.02.2024
По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным
Половина улан-удэнцев отказываются от работы после успешных собеседований
Половина улан-удэнцев отказываются от работы после успешных собеседований
Общество, 15.02.2024
Они делают это из-за неудобного графика и низкой зарплаты
В Бурятию пытались провезти опасную баранину и творог
В Бурятию пытались провезти опасную баранину и творог
Общество, 15.02.2024
Продукты «развернули» на границе с Монголией
На Бурятию надвигаются морозы
На Бурятию надвигаются морозы
Общество, 15.02.2024
Также ожидается усиление ветра до 18 м/с
В нацпарке в Бурятии посчитают диких животных
В нацпарке в Бурятии посчитают диких животных
Общество, 15.02.2024
Госинспекторы пройдут более 400 км

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^