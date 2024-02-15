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В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр

В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Его создадут для жителей Итанцы, Комы и Лиственничного

Новый спортивно-досуговый центр появится в селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии. Инициатором его создания стало местное территориальное общественное самоуправление.

- В 2012 году построили здесь детскую площадку, через 2 года – каток, чтобы дети могли заниматься спортом. Ещё 2 года прошло – увидели пустое помещение рядом – бывшую столовую. Обратилась в Итацинскую администрацию, там дали добро. Всё это стало возможным благодаря призовому фонду республиканского конкурса «Лучший ТОС». В этом году планируем зарегистрироваться как НКО, чтобы писать дальше гранты, - рассказывает Любовь Арефьева, председатель ТОС.

Новый досуговый центр станет центром взаимодействия и общения жителей трёх соседних сёл: Итанца, Кома и Лиственничное. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия Прибайкальский район культура центр

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