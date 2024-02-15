15 февраля

14 февраля

Популярное

В центре села Бурятии отремонтируют дорогу

В центре села Бурятии отремонтируют дорогу
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы проведут в Верхней Иволге

В этом году в Бурятии в нормативное состояние приведут дорогу по улице Центральная в селе Верхняя Иволга. На сегодняшний день уже заключён двухгодичный контракт на выполнение работ, определён подрядчик.

- Ранее, в 2022 году, работники ООО «Альянс» отремонтировали подъезд к улице Центральная. На участке протяжённостью 494 метра уложили асфальт, установили знаки и нанесли разметку. Отмечу, что все работы были выполнены с опережением графика, - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.

Работы по капитальному ремонту ул. Центральная стартуют с наступлением благоприятных погодных условий. На участке протяжённостью 1100 метров произведут полную замену дорожной одежды, установят уличное освещение, перильное ограждение, обустроят тротуары, обозначат пешеходные переходы.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, с 2017 года в рамках нацпроекта привели в нормативное состояние более 27 км дорог в 10 сёлах Иволгинского района. Мероприятиями были охвачены более 20 улиц за все время его реализации.
Иволгинский район Бурятия дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У эвенков появится молельное место в Чите
У эвенков появится молельное место в Чите
Общество, 15.02.2024
Старейшина освятит сакральное место на скалах Сухотино
35 лет выводу войск из Афганистана: В Улан-Удэ почтили память погибших
35 лет выводу войск из Афганистана: В Улан-Удэ почтили память погибших
Общество, 15.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга на «Чёрном тюльпане»
В центре села Бурятии отремонтируют дорогу
В центре села Бурятии отремонтируют дорогу
Общество, 15.02.2024
Работы проведут в Верхней Иволге
В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр
В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр
Общество, 15.02.2024
Его создадут для жителей Итанцы, Комы и Лиственничного
В пригороде столицы Бурятии выбрали Дангину
В пригороде столицы Бурятии выбрали Дангину
Общество, 15.02.2024
Конкурс «Баатар. Дангина» завершился в Иволгинском районе
Монгольские леса признали малоприспособленными к климатическим изменениям
Монгольские леса признали малоприспособленными к климатическим изменениям
Общество, 15.02.2024
Деревья «неправильно» используют солнечную энергию
В Бурятии сельчане оказались в заточении из-за снега
В Бурятии сельчане оказались в заточении из-за снега
Общество, 15.02.2024
Его свалили прямо к воротам жилых домов
В Бурятии гражданина Киргизии оштрафовали за поддельные документы
В Бурятии гражданина Киргизии оштрафовали за поддельные документы
Общество, 15.02.2024
Мужчина предъявил поддельную миграционную карту
В столице Бурятии ночью отключат холодную воду
В столице Бурятии ночью отключат холодную воду
Общество, 15.02.2024
Без неё останутся более 50 домов
В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами
В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами
Общество, 15.02.2024
Выращивать их предложили с зимы
В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник
В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник
Общество, 15.02.2024
По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^