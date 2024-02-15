Работы проведут в Верхней Иволге
В этом году в Бурятии в нормативное состояние приведут дорогу по улице Центральная в селе Верхняя Иволга. На сегодняшний день уже заключён двухгодичный контракт на выполнение работ, определён подрядчик.
- Ранее, в 2022 году, работники ООО «Альянс» отремонтировали подъезд к улице Центральная. На участке протяжённостью 494 метра уложили асфальт, установили знаки и нанесли разметку. Отмечу, что все работы были выполнены с опережением графика, - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.
Работы по капитальному ремонту ул. Центральная стартуют с наступлением благоприятных погодных условий. На участке протяжённостью 1100 метров произведут полную замену дорожной одежды, установят уличное освещение, перильное ограждение, обустроят тротуары, обозначат пешеходные переходы.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, с 2017 года в рамках нацпроекта привели в нормативное состояние более 27 км дорог в 10 сёлах Иволгинского района. Мероприятиями были охвачены более 20 улиц за все время его реализации.
В центре села Бурятии отремонтируют дорогу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Старейшина освятит сакральное место на скалах Сухотино
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга на «Чёрном тюльпане»
Работы проведут в Верхней Иволге
Это касается двух категорий граждан-сирот
Победителями стали студенты БГСХА
Его создадут для жителей Итанцы, Комы и Лиственничного
Конкурс «Баатар. Дангина» завершился в Иволгинском районе
Из них 6 наград – золотые
Деревья «неправильно» используют солнечную энергию
Она начнёт работу 23 февраля
Его свалили прямо к воротам жилых домов
Мужчина предъявил поддельную миграционную карту
Без неё останутся более 50 домов
Выращивать их предложили с зимы
По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным