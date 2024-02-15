15 февраля

14 февраля

Популярное

Супруги в Закаменске отпраздновали «изумрудную свадьбу»

Супруги в Закаменске отпраздновали «изумрудную свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
У юбиляров 2 детей, 4 внука и 2 правнука

13 февраля в Закаменском районе Бурятии, в районном отделе ЗАГС состоялось чествование «изумрудных» юбиляров семейной жизни Алексея Шойжалжаповича и Валентины Будаевны Норбоевых. Вот уже 55 лет супруги живут в любви и согласии, подавая пример своим детям и внукам.

- История любви у юбиляров очень интересная и связана она с часами, а тогда эта вещь была очень дорогая. Находясь в Усановке (село в Закаменском районе), Алексей Шойжалжапович попросил у Валентины Будаевны часы и не отдавал их. Тогда юной Валентине очень досталось от матери, пришлось ей ехать за своими часами. С тех пор все закрутилось и завертелось, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

В 1969 году родился первенец – Владимир, в 1971 – дочь Бадма. Юбиляры воспитали и дали высшее образование своим детям, сейчас у них 4 внука и 2 правнука.

Супруги Норбоевы прошли славный трудовой путь. Алексей Шойжалжапович трудился механиком в «Сельхозтехнике», главным инженером совхоза «Санагинский». Валентина Будаевна проработала бухгалтером в Центре занятости Закаменского района.

Поздравить юбиляров пришли родные и близкие. Также прозвучали поздравления от представителей администрации МО «Закаменский район», совета депутатов района, городского совета депутатов, социального фонда по Закаменскому району, центра социальной поддержки населения по Закаменскому району, отдела ЗАГС. Украсили праздник творческие коллективы районного отдела культуры.
Бурятия ЗАГС свадьба юбилей семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У эвенков появится молельное место в Чите
У эвенков появится молельное место в Чите
Общество, 15.02.2024
Старейшина освятит сакральное место на скалах Сухотино
35 лет выводу войск из Афганистана: В Улан-Удэ почтили память погибших
35 лет выводу войск из Афганистана: В Улан-Удэ почтили память погибших
Общество, 15.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга на «Чёрном тюльпане»
В центре села Бурятии отремонтируют дорогу
В центре села Бурятии отремонтируют дорогу
Общество, 15.02.2024
Работы проведут в Верхней Иволге
В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр
В Прибайкальском районе Бурятии появится новый спортивно-досуговый центр
Общество, 15.02.2024
Его создадут для жителей Итанцы, Комы и Лиственничного
В пригороде столицы Бурятии выбрали Дангину
В пригороде столицы Бурятии выбрали Дангину
Общество, 15.02.2024
Конкурс «Баатар. Дангина» завершился в Иволгинском районе
Монгольские леса признали малоприспособленными к климатическим изменениям
Монгольские леса признали малоприспособленными к климатическим изменениям
Общество, 15.02.2024
Деревья «неправильно» используют солнечную энергию
В Бурятии сельчане оказались в заточении из-за снега
В Бурятии сельчане оказались в заточении из-за снега
Общество, 15.02.2024
Его свалили прямо к воротам жилых домов
В Бурятии гражданина Киргизии оштрафовали за поддельные документы
В Бурятии гражданина Киргизии оштрафовали за поддельные документы
Общество, 15.02.2024
Мужчина предъявил поддельную миграционную карту
В столице Бурятии ночью отключат холодную воду
В столице Бурятии ночью отключат холодную воду
Общество, 15.02.2024
Без неё останутся более 50 домов
В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами
В Улан-Удэ цветы хотят высаживать миллионами
Общество, 15.02.2024
Выращивать их предложили с зимы
В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник
В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник
Общество, 15.02.2024
По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^