В Бурятии стартует приём заявлений от сирот на получение сертификата на жильё

Это касается двух категорий граждан-сирот



С 15 февраля по 15 апреля в Бурятии будет проходить приём заявлений и документов о предоставлении сертификата на приобретение жилого помещения от двух категорий граждан.

1) лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из их числа, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей;

2) лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из их числа, имеющие неисполненное решение суда о предоставлении иного жилого помещения взамен ранее предоставленного по договору найма специализированного жилого помещения специализированного жилищного фонда и признанного непригодным для проживания.



Заявление о предоставлении сертификата на приобретение жилого помещения направляется одним из следующих способов:

а) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на бумажном носителе путём личного обращения в подразделение центра социальной поддержки населения по месту жительства или в многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг.



Участники СВО предоставляют заявление и документы (сведения) в течение текущего года.



- Административный регламент предоставления Минсоцзащиты Бурятии социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность, удостоверяемой сертификатом, согласован с прокуратурой Республики Бурятия. В ближайшее время будет опубликован в конструкторе цифровых регламентов, - уточнила руководитель ведомства Татьяна Быкова. - Обращаем внимание на то, что дата и время подачи не влияет на решение комиссии о выделении сертификата, так как текущий список получателей сертификата формируется исходя из даты вступления в силу решения суда. Предваряя, что в первый день приёма документов, 15 февраля текущего года, возможно большое скопление людей, считаем необходимым разъяснять гражданам устно о том, что нет необходимости именно в первый день приёма 15 февраля сдавать документы, а сделать это в течение всего срока с 15 февраля по 15 апреля 2024 года. Подчеркну, именно для двух вышеуказанных категорий граждан.



Для всех остальных граждан из числа сирот, не относящихся к вышеуказанным категориям приём заявлений начнётся с 1 апреля также на портале «Госуслуги», через МФЦ и клиентские службы отделов социальной защиты населения республики.



В настоящее время проект постановления об утверждении правил подачи заявлений на сертификат в рамках соглашения с Минстроем РФ находится на согласовании в установленном порядке. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

