В районе Улан-Удэ из-за ремонта отключат отопление и воду

Под отключение попадут дома на Ключевской, Жердева и Линейной



15 февраля в Улан-Удэ с 9:00 до 13:00 для производства ремонтных работ на тепловых сетях состоится отключение отопления и горячего водоснабжения по адресам: ул. Ключевская, 2, 2а, 4, 4а, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Жердева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Ключевская, 10а (поликлиника); Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» на ул. Ключевская, 13а; БРОО охотников и рыболовов «Выстрел» на ул. Жердева, 1в; «Кари» на ул. Ключевская, 8; стоматология «Арт-Смайл» на ул. Ключевская, 4/1; ООО «Сарма» (ремонт ВПУ).



Также 15 февраля с 13:00 до 17:00 отключат отопление и горячую воду на ул. Линейная, 2а, 2б, 3а; реабилитационный центр «Найдал – Надежда» на ул. Линейная, 2. Отключение состоится из-за поиска и устранения утечки на участке.



Кроме этого, 15 февраля в связи с проведением плановых работ на водопроводной сети по адресу ул. Павлова, 17, будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 17:00. Под отключение попадёт административное здание на ул. Павлова, 17. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.

