Автобусы будут курсировать из трёх сёл в районный центр
В ближайшее время в Джидинском районе запустят три новых маршрута – «Джида – Петропавловка», «Алцак – Петропавловка» и «Цаган-Усун – Петропавловка». Первые два начнут курсировать уже в пятницу, 16 февраля, сообщает «Джида-инфо.24/7».
Третий отложили на несколько дней «в связи с техническими моментами». В райадминистрации уточнили, что тарификация завершается. Тариф на перевозку пассажиров и график движения опубликуют позже.
В районе Бурятии появятся сразу три новых маршрута
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