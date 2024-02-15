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В районе Бурятии появятся сразу три новых маршрута

В районе Бурятии появятся сразу три новых маршрута
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автобусы будут курсировать из трёх сёл в районный центр

В ближайшее время в Джидинском районе запустят три новых маршрута – «Джида – Петропавловка», «Алцак – Петропавловка» и «Цаган-Усун – Петропавловка». Первые два начнут курсировать уже в пятницу, 16 февраля, сообщает «Джида-инфо.24/7».

Третий отложили на несколько дней «в связи с техническими моментами». В райадминистрации уточнили, что тарификация завершается. Тариф на перевозку пассажиров и график движения опубликуют позже.

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