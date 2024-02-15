В Улан-Удэ до -13 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 15 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -10,-15, местами -1,-6, по северной половине при облачности -16,-21.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днём 11-13 градусов мороза.
В Бурятии сегодня без осадков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 15.02.2024
В Улан-Удэ до -13 градусов
Он состоится в августе
Награждение премией состоится 7 марта
В республике стартуют отборочные игры чемпионата России по интеллектуальной игре
Они снимут видеоролики для конкурса, посвящённого Сагаалгану
Экипаж корабля принял на борт вертолёт морской авиации
Соревновались сотрудники органов безопасности и правопорядка республики
Им стал мальчик, родившийся 4 февраля
Улан-Удэ принимает чемпионат ДФО по боксу
Сегодня, 14 февраля, отмечается Международный день книгодарения
Республику представляют Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова
В зоне ответственности Восточного военного округа поезд сделает остановки на 15 станциях
Были установлены границы оплаты труда с учётом районных коэффициентов и северной надбавки
Инцидентом заинтересовались следователи и сотрудники прокуратуры
Ловить их начнут с утра прямо у здания администрации