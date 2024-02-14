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Борицы Бурятии принимают участие в чемпионате Европы

Борицы Бурятии принимают участие в чемпионате Европы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Республику представляют Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова

В столице Румынии, городе Бухарест проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. Сегодня, 14 февраля, на ковёр выйдут представительницы женской борьбы.

Участие в чемпионате принимают спортсменки из Бурятии. В весовой категории до 53 кг за титул чемпиона поборется Стальвира Оршуш, которая представляет Венгрию. Также в весовой категории до 57 кг под аббревиатурой AIN выступит Ирина Ологонова.

Спортсменки начнут свои выступления завтра, 15 февраля. Полуфиналы и финалы в их весовых категориях пройдут 15 и 16 февраля соответственно.
Бурятия женская борьба спорт чемпионат Европы

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