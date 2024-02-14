Борицы Бурятии принимают участие в чемпионате Европы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Республику представляют Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова



В столице Румынии, городе Бухарест проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. Сегодня, 14 февраля, на ковёр выйдут представительницы женской борьбы.



Участие в чемпионате принимают спортсменки из Бурятии. В весовой категории до 53 кг за титул чемпиона поборется Стальвира Оршуш, которая представляет Венгрию. Также в весовой категории до 57 кг под аббревиатурой AIN выступит Ирина Ологонова.



Спортсменки начнут свои выступления завтра, 15 февраля. Полуфиналы и финалы в их весовых категориях пройдут 15 и 16 февраля соответственно.

