Гусиноозёрск отпразднует Сагаалган в конце этой недели

Празднование проведут на центральной площади города



В Селенгинском районе Бурятии объединили торжественное открытие праздника, посвящённое Году семьи, и празднование Белого месяца «Сагаалган 2024». Мероприятие состоится 17 февраля на центральной площади города Гусиноозёрск в 12:00.



Для жителей района прозвучит праздничный концерт государственного театра «Сэлэнгын долгио» Селенгинского аймака Монголии. В рамках празднования Сагаалгана пройдут турниры по национальным видам спорта «Шагай наадан», «Сээр хухалха», «Тэбэг».



Также запланированы конкурсы среди организаций и предприятий города «Сагаалганай ёхор». Будут подведены итоги онлайн-конкурса благопожеланий среди семей «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Кроме этого, состоится гранд-ёхор для всех желающих.



Участие можно будет принять и в шествии в национальной одежде «Сагаалха найрай шэмэг». Оно пройдёт в 12.00 от ТЦ «Абсолют» до центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Селенгинский район».



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