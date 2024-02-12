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Рукопашницы Бурятии стали призёрами чемпионата ФСИН России

Рукопашницы Бурятии стали призёрами чемпионата ФСИН России
Общество,  Фото:пресс-служба УФСИН России по РБ
Спортсменки выиграли «серебро»

Сотрудницы УФСИН Бурятии стали серебряными призёрами чемпионата федеральной службы исполнения наказаний России по рукопашному бою. Соревнования прошли в городе Рязань с 6 по 9 февраля.

Старший инспектор группы пробации филиала по Кабанскому району УИИ УФСИН России по РБ Екатерина Турунхаева и младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №7 Ульяна Фирсова заняли вторые места в разных весовых категориях.

- Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов в составе 34 команд из разных регионов страны. Победителей и призёров определяли в 14 весовых категориях в личном первенстве среди мужчин и женщин, а также в командном зачёте, - пояснили в пресс-службе УФСИН России по РБ.
Бурятия УФСИН спорт рукопашный бой

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