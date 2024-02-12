В нацпарке Бурятии запустили «мусорную» экоакцию

Собранный на территории мусор могут обменять на подарок



В Бурятии стартовала зимняя экоакция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Ежегодное мероприятие помогает бороться с проблемой мусора на Байкале.



- Чтобы оценить его чистоту и прозрачность было возможно и в будущем году, каждой зимой мы проводим акцию, благодаря которой мусор не остаётся на льду и не уходит под воду после таяния. Годы проведения акции показали, что у посетителей формируется правильная привычка убирать за собой. Например, по итогам акции в 2023 году, содержимое более 100 мешков избежало участи упасть на дно или разлететься по берегам великого озера, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В этом году акция стартовала 12 февраля. Стать её участником может любой посетитель Забайкальского национального парка. Для этого необходимо:

- При въезде на территорию получить мешки на контрольно-пропускном пункте;

- Находясь на территории парка, производить сбор собственного или встреченного на пути мусора;

- При выезде сдать наполненные мешки дежурному государственному инспектору на контрольно-пропускном пункте, отметиться у него в ведомости и получить подарок.



Срок действия акции: с 12 февраля по 14 апреля. С положением акции можно ознакомиться на контрольно-пропускном пункте Забайкальского национального парка, а также на сайте «Заповедного Подлеморья».



Как пояснили в учреждении, суперприз вручат тем участникам акции, кто сразу рассортирует свой мусор: стекло, пластик и металл должны быть в раздельных мешках. Кроме того, памятным подарком будет отмечено лучшее фото, опубликованное в соцсетях и отмеченное хештегом #чистый_лёд_Байкала.



Возрастное ограничение: 0+.

