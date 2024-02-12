Собранный на территории мусор могут обменять на подарок
В Бурятии стартовала зимняя экоакция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Ежегодное мероприятие помогает бороться с проблемой мусора на Байкале.
- Чтобы оценить его чистоту и прозрачность было возможно и в будущем году, каждой зимой мы проводим акцию, благодаря которой мусор не остаётся на льду и не уходит под воду после таяния. Годы проведения акции показали, что у посетителей формируется правильная привычка убирать за собой. Например, по итогам акции в 2023 году, содержимое более 100 мешков избежало участи упасть на дно или разлететься по берегам великого озера, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В этом году акция стартовала 12 февраля. Стать её участником может любой посетитель Забайкальского национального парка. Для этого необходимо:
- При въезде на территорию получить мешки на контрольно-пропускном пункте;
- Находясь на территории парка, производить сбор собственного или встреченного на пути мусора;
- При выезде сдать наполненные мешки дежурному государственному инспектору на контрольно-пропускном пункте, отметиться у него в ведомости и получить подарок.
Срок действия акции: с 12 февраля по 14 апреля. С положением акции можно ознакомиться на контрольно-пропускном пункте Забайкальского национального парка, а также на сайте «Заповедного Подлеморья».
Как пояснили в учреждении, суперприз вручат тем участникам акции, кто сразу рассортирует свой мусор: стекло, пластик и металл должны быть в раздельных мешках. Кроме того, памятным подарком будет отмечено лучшее фото, опубликованное в соцсетях и отмеченное хештегом #чистый_лёд_Байкала.
Возрастное ограничение: 0+.
В нацпарке Бурятии запустили «мусорную» экоакцию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменки выиграли «серебро»
На втором месте – адекватность руководства
Как это происходило, смотрите в фоторепортаже Сергея Тарасенко
4 спортсмена республики стали победителями соревнований
Они проходят на 13 полигонах на Дальнем Востоке
Они появятся во дворах Старобешевского района
Юбилей отпраздновала Лидия Гатанова
В честь праздника прошло награждение жителей округа
Георгий Кушиташвили одержал победу на «малом чемпионате мира»
Также прошёл конкурс творческих коллективов
Соревнования прошли в Амурской области
Все они расположены в Баргузинском районе
Некоторые районы республики накроют снегопады
Общество, 11.02.2024
Американский журналист побывал в павильоне республики на ВДНХ
Общество, 11.02.2024
Он посоветовал быть внутренне сильными и проявлять решительность