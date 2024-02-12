Боксёр из Бурятии стал чемпионом европейского турнира

Георгий Кушиташвили одержал победу на «малом чемпионате мира»



С 4 по 11 февраля в Болгарии прошёл LXXV международный турнир по боксу «Странджа-2024». Уроженец Бичурского района Бурятии, атлет спортивного клуба «Номто» Георгий Кушиташвили, выступающий в составе сборной Грузии в весовой категории 92 кг, одержал победу на престижном европейском соревновании, которое также известно как «малый чемпионат мира».



Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», в 1/8 финала Георгий Кушиташвили одержал безоговорочную победу над Нусратом Тохировым из Узбекистана. В четвертьфинале и полуфинале бичурский спортсмен нокаутировал иранца Хоссейна Данешвара во втором, а индуса Навина Кумара в первом раундах. В финале Кушиташвили перебоксировал Вагкана Нанитзаняна из Греции и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта турнира.



- Гоша впервые выступал в весовой категории 92 кг. Он очень хорошо подготовился к данным состязаниям, и мы не сомневались, что он одержит победу. Наши ожидания оправдались и дебют в новом весе прошёл успешно. Теперь задача восстановиться к олимпийскому лицензионному турниру, который пройдёт в Италии через три недели - прокомментировал выступление своего подопечного президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.



Для сборной Грузии медаль Георгия Кушиташвили стала единственной золотой. Победа спортсмена вывела мужскую команду страны на шестое место в медальном зачёте.

