В Агинском округе выявлены лучшие баатары Забайкалья

Общество, Фото: центр развития бурятской культуры Забайкалья

Также прошёл конкурс творческих коллективов



В Агинском Бурятском округе в рамках краевого фестиваля «Сагаалган в России начинается с Забайкалья» состоялись конкурс среди творческих коллективов «Наадан дээрэ ерээбди» и конкурс среди мужчин «Эрхим Баатар». Мероприятия провели в селе Дульдурга.



По итогам конкурса «Наадан дээрэ ерээбди!» места распределились следующим образом. Гран-при удостоена команда «Амидхаашын аятайшуул» СП «Амитхаша» Агинского района (руководитель - Ц.Б.Чернинова). Обладателем приза «За лучший национальный костюм» стал народный театр национальной культуры «Гуламта» ГО «Посёлок Агинское» (руководитель – Ц.К.Цыденешиев). «Лучшие благопожелания» - команда «Могойто» МР «Могойтуйский район» (руководитель – Ц.Б.Нанзатова). «Самый музыкальный коллектив» - команда «Тарей» МР «Ононский район» (руководитель – С.В.Шагдурова). «За сохранение традиций» - фольклорный коллектив ветеранов «Найдал» г. Чита (руководитель – Б.Ц.Тогонова). «Самый многочисленный состав команды» - команда «Гуламта» СП «Дульдурга» (руководитель – Э.Ч.Бадмаева).



Как сообщили в центре развития бурятской культуры Забайкальского края, также были объявлены результаты конкурса «Эрхим Баатар». Обладателем гран-при, звания «Эрхим Баатар» стал Алексей Цыренов, представитель Дульдургинского района. «Уран бэлигтэй Баатар» - Чингис Жалсанжапов (ГО «Посёлок Агинское»). Звание «Угаа түүрээгшэ Баатар» получил Баир Баясхаланов (СП «Амитхаша», Агинский район). «Заншалаа сахигша Баатар» - Балдан Жигжитов (СП «Цокто-Хангил», Агинский район). «Шамбай баатар» - Александр Энэбишиев (СП «Дульдурга»). «Бар хүсэтэй Баатар» - Бальжир Дамдинов (СП «Ушарбай», Могойтуйский район).



Кроме этого, состоялась выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.



