Борицы Бурятии победили на первенстве ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования прошли в Амурской области



Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 18 лет проходило в Благовещенске с 9 по 11 февраля. Сборная команда Бурятии заняла первое место в общекомандном зачёте.



Как сообщили в министерстве спорта РБ, золотые медали завоевали:

- Весовая категория 40 кг - Лилиана З. (СШОР №7, тренеры: Г.В. Бубеев, Е.Е. Кузьмин, Л.Е. Усольцева);

- Весовая категория 43 кг - Арианна З. (СШОР №7, тренеры: Г.В. Бубеев, Е.Е. Кузьмин, Л.Е. Усольцева);

- Весовая категория 46 кг - Оксана Г. (СШОР №7, тренеры: Е.Е. Кузьмин, Ц.Б. Гулгенов, Л.Е. Усольцева);

- Весовая категория 53 кг - Александра Н. (РСШОР, тренеры: Б.В. Базарон, Н.А. Таракановская);

- Весовая категория 57 кг - Должон Ц. (СШОР №7, тренеры: Б.Г. Раднаев, В.Ц. Базаров, Б.Б. Базаров);

- Весовая категория 69 кг - Светлана Н. (СШОР №7, тренеры: Е.Е. Кузьмин, Ц.Б. Гулгенов, Л.Е. Усольцева);

- Весовая категория 73 кг - Виктория С. (СШОР №7, тренеры: Е.Е. Кузьмин, Ц.Б. Гулгенов, Л.Е. Усольцева).



Серебряные медали:

- Весовая категория 61 кг - Екатерина Б. (СШОР №10, тренеры: С.Ю. Мункуев, М.Б. Ойдопова, Б.Б. Бадмаев);

- Весовая категория 66 кг - Нарана Б. (СШОР №10, тренеры: М.Б. Ойдопова, Б.Б. Бадмаев).



Бронзовые медали:

- Весовая категория 49 кг - Суржана В. (Спортивная школа олимпийского резерва №7, тренеры: Кузьмин Е.Е., Гулгенов Ц.Б., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 53 кг - Кристина Ш. (Спортивная школа олимпийского резерва №10, тренеры: Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);

- Весовая категория 53 кг - Зарина Х. (Республиканская спортивная школа олимпийского резерва, тренеры: Комиссаров Д.Т., Павлов Е.А., Таракановская Н.А.);

- Весовая категория 57 кг - Сэлмэг Л. (Спортивная школа олимпийского резерва №7, тренеры: Кузьмин Е.Е., Гулгенов Ц.Б., Усольцева Л.Е.).

