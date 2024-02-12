Все они расположены в Баргузинском районе
На территории Бурятии открыто 12 из 14 планируемых ледовых переправ. За прошедшие сутки открылись 6 ледовых переправ в Баргузинском районе на озере Байкал: Курбулик – Змеевая, Курбулик – Площадь, Курбулик – Огород, н.п. Катунь, н.п. Монахово, Курбулик – Глубинный.
В управлении МЧС России по республике, напомнили водителям о правилах пользования ледовыми переправами. Так, перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Кроме этого, запрещено допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда.
В Бурятии открыли 6 ледовых переправ на Байкале
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Все они расположены в Баргузинском районе
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