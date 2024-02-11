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В районе Бурятии после жалоб притормозили строительство собачьего приюта

В районе Бурятии после жалоб притормозили строительство собачьего приюта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его начали возводить там без разрешения

Недавно в пригородном Иволгинском районе забили тревогу из-за строительства приюта для бездомных псов. Оно развернулось в селе Сужа на участке, который приобрело некое частное лицо.

Сельчан не обрадовала перспектива соседства с бродячими псами, к тому же о возведении собачьего питомника их никто не предупредил. «Рядом жилой массив, где живут люди», – заявили они в группе «Иволга-инфо.24/7».

Позже выяснилось, что работы приостановили – на них никто не давал добро. Застройщик не обращался за разрешительными документами на строительство пункта временного содержания животных ни в управление ветеринарии, ни в районную администрацию.
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