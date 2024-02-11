Мошенники названивают жителям Бурятии в мессенджерах



В Бурятии орудуют неизвестные, которые представляются сотрудниками одного из банков. Они звонят жителям республики прямо в мессенджерах и сообщают о некой заявке на кредит, который те даже не оформляли.



Представители финучреждения пояснили: звонить сотрудники клиентам в том же Viber не могут и уж тем более не запрашивают персональные и платёжные данные, а также одноразовые пароли из sms.



- Чтобы снизить вероятность такого звонка от мошенника, запретите незнакомым абонентам набирать ваш номер, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7». – Сделать это можно в настройках безопасности большинства популярных программ.



Если возникли хотя бы малейшие сомнения, лучше попрощаться с собеседником, положить трубку и самостоятельно связаться с банком, чтобы уточнить, была ли какая-то информация или предложение по кредиту.

