В райцентре в Бурятии разгромили детскую площадку

Вместо неё там появится новая игровая зона
На днях в группе «Кяхта-инфо.24/7» выложили фото, сделанное на улице Пестерева в Кяхте. На снимке – разгромленная детская площадка. Неизвестные повалили установленные там конструкции и вырвали «грибок» от песочницы.
Люди поинтересовались, кто отвечает за площадку и где теперь должны летом играть дети. В администрации города заявили, что на этом участке планирует построить новую игровую зону местное ТОС. Работы начнутся с наступлением тёплой погоды.
Вместо неё там появится новая игровая зона
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