11 февраля

10 февраля

09 февраля

Популярное

Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Она продлится четыре дня

В последний месяц зимы Бурятию ждут две короткие рабочие недели. Наступающая будет четырёхдневной и продлится с 13 по 16 февраля включительно. В понедельник, 12-го, жителям республики устроят дополнительный отдых в честь Сагаалгана.

Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Указ об этом подписал ещё в конце декабря глава РБ Алексей Цыденов.

Потом будет День защитника Отечества и три выходных в честь него – с 23 по 25 февраля (пятница-воскресенье). Потрудиться, таким образом, тоже придётся всего четыре дня – с 19-го по 22-ое.

Всего в 2024-ом россияне отдохнут 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а Бурятия – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.
выходные дни отдых Праздники Сагаалган работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В сельских школах в Бурятии поголовно запрещают мобильники
В сельских школах в Бурятии поголовно запрещают мобильники
Общество, 11.02.2024
За них ученикам грозят выговором и даже отчислением
В нацпарке Бурятии заработали ледовые переправы
В нацпарке Бурятии заработали ледовые переправы
Общество, 11.02.2024
Автозимники открылись в Чивыркуйском заливе

+3 градуса: Бурятию накроют потепление и снегопады
+3 градуса: Бурятию накроют потепление и снегопады
Общество, 11.02.2024
В некоторых районах пообещали плюсовую температуру
«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
Общество, 11.02.2024
Они рассказали, чего ждать от Зелёного Деревянного Дракона
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Общество, 11.02.2024
Они будут ходить в сотые кварталы, на Восточный и в Аэропорт, но когда – неизвестно
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Общество, 11.02.2024
Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Общество, 11.02.2024
Её предыдущая работа просто потрясла соцсети
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
Общество, 11.02.2024
Дети пожаловались на напиток с «сюрпризом» в соцсетях
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
Общество, 11.02.2024
Зоозащитники заявили, что до следующего теперь придётся ждать несколько месяцев
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
Общество, 11.02.2024
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство
1800 безработных насчитали в Бурятии
1800 безработных насчитали в Бурятии
Общество, 11.02.2024
За месяц их стало на сотню больше

Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Общество, 11.02.2024
Стало известно, чем болели в 2023 году жители республики

В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
Общество, 11.02.2024
Местные жители приводили их в порядок собственными силами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^