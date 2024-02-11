Жителей приграничного района Бурятии попросили следить за своими свиньями

На днях жителей Кяхтинского района попросили не допускать свободный выгул хрюшек в населённых пунктах и особенно – в лесной зоне. Причина тому – профилактика африканской чумы свиней (АЧС).
Кроме того, кяхтинцам напомнили о необходимости обрабатывать животных и помещения для их содержания от насекомых и вести борьбу с грызунами. Нельзя использовать необезвреженные корма животного происхождения. Об этом сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
В начале октября в ряде районов Бурятии забили тревогу из-за колбасы, сосисок и ветчины, в которых обнаружили геном АЧС. Их изымали из продажи в соседнем Забайкалье и Якутии. А привезли опасные продукты из Владимирской области.
На прилавках местных магазинов ничего подозрительного тогда не нашли. После лабораторных исследований колбасу признали безопасной – в ней не оказалось гена чумы свиней.
Тем не менее, продажу всё равно приостановили. Для человека этот вирус не опасен, но для свиней и кабанов смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Передаётся он через инвентарь и даже одежду. Единственный способ не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались. Само заболевание наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству.
АЧС вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Она просочилась в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели их приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше.