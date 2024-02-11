1800 безработных насчитали в Бурятии

За месяц их стало на сотню больше



В ноябре 2023-го в Бурятии насчитывалось 447 100 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 45,9% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.



Большинство – 424 100 – работали в сфере экономики. А 23 000 жителей республики на тот момент не имели никакого занятия, но активно его искали.



Уровень занятости оценили в 56,1%, безработицы – в 5,1%, а общей безработицы (без учёта учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,5%.



В государственных учреждениях службы занятости число зарегистрированных безработных к концу года составляло 1800. В ноябре же их было на 100 меньше – 1700.