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1800 безработных насчитали в Бурятии

1800 безработных насчитали в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За месяц их стало на сотню больше

В ноябре 2023-го в Бурятии насчитывалось 447 100 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 45,9% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.

Большинство – 424 100 – работали в сфере экономики. А 23 000 жителей республики на тот момент не имели никакого занятия, но активно его искали.

Уровень занятости оценили в 56,1%, безработицы – в 5,1%, а общей безработицы (без учёта учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,5%.

В государственных учреждениях службы занятости число зарегистрированных безработных к концу года составляло 1800. В ноябре же их было на 100 меньше – 1700. 
безработица работа Бурятстат

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