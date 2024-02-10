На Байкале открыли ледовую дорогу на острове Ольхон

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Её маршрут: Куркут – Иркутская губа



На Байкале открыли ледовую дорогу, соединившую остров Ольхон с материком.



- Открыли ледовую дорогу на самый крупный остров озера Байкал - Ольхон. Она является частью автодороги регионального значения Иркутск - Усть-Ордынский - Баяндай - Еланцы - Хужир и единственным безопасным способом попасть на остров, - сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.



Открыт участок дороги протяжённостью 11 километров. Он начинается на материковой части, у поселения Куркут, и заканчивается на острове Ольхон в местности Иркутская Губа. Этот участок выходит на грунтовую дорогу, ведущую в самый крупный населённый пункт острова - село Хужир.



Также в этом году впервые принято решение проложить ледовую дорогу до Шебетского залива. Сейчас на нем есть ледовые трещины и нажимы. Открыть участок для движения транспорта планируют 15 февраля.



МЧС напоминает туристам и отдыхающим о запрете выезда на лёд вне ледовой переправы – это смертельно опасно.





