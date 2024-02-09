«Свиньи»: В улан-удэнском кафе уличную детскую обувь поставили прямо на стол

За считанные часы пост собрал почти 8 тысяч просмотров и немало гневных комментариев. Участники сообщества назвали «героев» этой истории свиньями и дружно их осудили.



Улан-удэнцы в комментариях к публикации отметили, что такие же нечистоплотные горожане усаживают своих детей в обуви в магазинные тележки, куда потом складывают продукты другие покупатели.



Впрочем, некоторые интернет-пользователи посоветовали возмущённым землякам мыть все покупки под краном. Горожане, вставшие на сторону детей и их мам-пап, заявили: тот же хлеб тоже неизвестно где валялся прежде чем попасть на прилавок, потому осторожность стоит проявить в любом случае.



Под публикацией отписалась и женщина, которая назвалась матерью ребёнка на фото. «Нигде не написано, что сажать детей в корзину нельзя. Пропишите в правилах, что это запрещено», – отметила она.





Эта тема, кстати, бурно обсуждалась пару лет назад в других местных пабликах. По ним «гуляло» фото с ребёнком лет четырёх-пяти, стоящего прямо в тележке. Автор снимка задался вопросом, зачем родители делают это.