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«Свиньи»: В улан-удэнском кафе уличную детскую обувь поставили прямо на стол

«Свиньи»: В улан-удэнском кафе уличную детскую обувь поставили прямо на стол
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Это вызвало бурю возмущения в соцсетях

Об этом инциденте рассказали недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Жители бурятской столицы сидели в кафе и обратили внимание на семью с детьми. Ребёнок, что помладше, бегал по заведению, а потом его усадили за стол. Грязные уличные ботинки поставили прямо сверху. 

За считанные часы пост собрал почти 8 тысяч просмотров и немало гневных комментариев. Участники сообщества назвали «героев» этой истории свиньями и дружно их осудили.

Улан-удэнцы в комментариях к публикации отметили, что такие же нечистоплотные горожане усаживают своих детей в обуви в магазинные тележки, куда потом складывают продукты другие покупатели. 

Эта тема, кстати, бурно обсуждалась пару лет назад в других местных пабликах. По ним «гуляло» фото с ребёнком лет четырёх-пяти, стоящего прямо в тележке. Автор снимка задался вопросом, зачем родители делают это. 

Впрочем, некоторые интернет-пользователи посоветовали  возмущённым землякам мыть все покупки под краном. Горожане, вставшие на сторону детей и их мам-пап, заявили: тот же хлеб тоже неизвестно где валялся прежде чем попасть на прилавок, потому осторожность стоит проявить в любом случае.

Под публикацией отписалась и женщина, которая назвалась матерью ребёнка на фото. «Нигде не написано, что сажать детей в корзину нельзя. Пропишите в правилах, что это запрещено», – отметила она.

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