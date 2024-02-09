В Бурятии вдвое подорожали водительские справки

Новые расценки шокировали жителей одного из районов







Водителям из Баргузинского района Бурятии, которые хотят получить медицинские справки, придётся раскошелиться. Если до недавнего времени за них просили 849 рублей, то теперь отдать предстоит вдвое больше – 1800.Люди поинтересовались, в чём причина такого резкого подорожания, в группе «Баргузин-инфо.24/7». Ситуацию прокомментировал главный врач центральной районной больницы Баир Очиров.По его словам, вышеназванная сумма в 1890 рублей включает осмотр врачей, общие анализы крови и мочи (981 рубль) и экспресс-тест на наркотические и психотропные вещества (866 рублей). Плюс 43 рубля нужно выложить за сам бланк. Всё дело, как выяснилось, в расходниках.- Цена поднялась из-за тест-полосок для анализатора на наркотические средства. Эти анализы сдаются в обязательном порядке, – отметил Баир Очиров.