Бурятия, Калмыкия и Тува совместно отпразднуют год Дракона на ВДНХ

В Москве представят традиции встречи Сагаалгана, Цаган Сара и Шагаа



Три буддийских региона России — Тува, Бурятия и Калмыкия — готовятся познакомить гостей выставки «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве с тонкостями встречи Нового года по лунному календарю: тувинского Шагаа, бурятского Сагаалгана и калмыцкого Цаган Сара.



11 февраля посетители выставки увидят совместный концерт «Древо дружбы» (6+). Участие в программе примут бурятский театр «Байкал», калмыцкий театр «Ойраты» и тувинский коллектив национального театра музыки и танца «Саяны», а также группа «Аян».



В доме российской кухни в этот день состоится презентация блюд национальной кухни (0+), где будут представлены и традиционные новогодние кушанья. Так, чтобы достойно представить Туву, в Москву выезжает группа специалистов поварского дела.



Кроме того, в честь наступления Нового года по лунному календарю на ВДНХ пройдут театрализованные и цирковые представления, мастер-классы и многое другое. Зрители узнают о традициях гостеприимства азиатских народов. Об этом сообщает министерство культуры Тувы.



Возрастное ограничение: 6+.

