Водоснабжение отключат на 8 часов
6 февраля в Улан-Удэ, на улице Мокрова будет прекращена подача холодной воды с 10:00 до 18:00. Причиной стало проведение плановых работ по ремонту водопроводного узла на сети по адресу: ул. Мокрова, 44.
Как сообщает администрация Октябрьского района, под отключение попадают следующие потребители:
- жилые дома по ул. Мокрова, 30, 32, 34, 40, 40а, 42, 44, 46;
- административное здание на ул. Мокрова, 48б;
- супермаркет «Абсолют» на ул. Мокрова, 50;
- супермаркет «Титан» на ул. Мокрова, 30;
- ЦТП на ул. Мокрова, 32б.
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
Общество, Фото:
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