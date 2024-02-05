В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды

Водоснабжение отключат на 8 часов



6 февраля в Улан-Удэ, на улице Мокрова будет прекращена подача холодной воды с 10:00 до 18:00. Причиной стало проведение плановых работ по ремонту водопроводного узла на сети по адресу: ул. Мокрова, 44.



Как сообщает администрация Октябрьского района, под отключение попадают следующие потребители:

- жилые дома по ул. Мокрова, 30, 32, 34, 40, 40а, 42, 44, 46;

- административное здание на ул. Мокрова, 48б;

- супермаркет «Абсолют» на ул. Мокрова, 50;

- супермаркет «Титан» на ул. Мокрова, 30;

- ЦТП на ул. Мокрова, 32б.

