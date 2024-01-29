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Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности

Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сразу четыре пригородных села остались без холодной воды

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иволгинском районе Бурятии произошло крупное отключение холодной воды. Без воды остались сёла Нижняя Иволга, Нурселение, Сужа, Хойтобэе.

Сегодня на внеочередном заседании комиссии по ЧС принято решение о введении режима «Повышенная готовность».

Причина отключения воды установлена – это падение давления в системе, сообщили в администрации Иволгинского района.

- Работы по восстановлению подачи воды начались в ночь с 27 на 28 января. Произведён отогрев участка сети протяжённостью 7000 м. В настоящее время работы продолжаются, отогревается задвижка в местности село Нижняя Иволга, производится переключение на резервный трубопровод в местности Нижняя Иволга, - сообщили в администрации.

Под отключение попали 510 частных домов, в которых проживает 1785 человек, из них 614 детей, а также восемь социально значимых объектов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В группе «Иволга-инфо. 24/7» сообщают, что из-за отсутствия холодной воды отменили занятия в трёх детских садах и школах в Нижней Иволге, Суже и Хойтобэе.

- Уважаемые земляки, приносим извинения за предоставленные неудобства, просим с пониманием отнестись к ситуации, - обратились в администрации Иволгинского района.

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