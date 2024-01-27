В Бурятии впервые прошёл съезд лидеров ТОС

Принята резолюция о расширении поддержки территориальных общественных самоуправлений
26 января в Улан-Удэ состоялся первый съезд лидеров территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Бурятии. Работа лидеров была организована на шести тематических площадках: «Культура и туризм», «Социальное предпринимательство», «Сила ТОС в единстве!», «Взаимодействие органов местного самоуправления и ТОС», «Всё о ТОС», «ЗОЖ – норма жизни». Пленарная часть съезда прошла в Физкультурно-спортивном комплексе, рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.
– ТОСы – самое лучшее наше движение активных неравнодушных людей. Они выходят и своими руками, своей душой делают мир вокруг себя лучше. Прозвучало несколько предложений, и мы их поддерживаем. Взаимодействие органов власти и ТОСов активизируем, также было принято решение увеличить призовой фонд республиканского конкурса ТОСов на 10 млн рублей. Сейчас у нас 70 млн, будет 80 млн рублей. Сейчас ТОСы очень активно помогают нашим ребятам, участвующим в специальной военной операции: собирают материальную помощь, шьют пятиточечники, балаклавы, плащ-халаты, плетут маскировочные сети. Конечно, таким активным людям надо помогать. У нас есть Ресурсный центр поддержки ТОС, который будет помогать заявляться ТОСам на президентские гранты, переформатироваться в некоммерческие организации. Это ещё более глубокое применение опыта ТОС, широкое привлечение людей к различным мерам поддержки, которые позволят ТОСам реализовать их полезные проекты на селе, в районе, городе, республике, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Всего в Бурятии зарегистрировано 2406 ТОСов, в которых работает треть жителей республики.
– Съезд лидеров ТОС проводится впервые, и он собрал 1884 человека. ТОСовцы – самые настоящие патриоты, они очень активные, инициативные, неравнодушные и отзывчивые люди. Их дела видны всем: благоустраивают свои территории, проводят много полезных мероприятий, помогают участникам СВО. Это всё проводится при поддержке региональной власти. На республиканском уровне предусмотрен большой комплекс мер помощи ТОСам, и сегодня на съезде мы получили поддержку наших предложений, – сказала руководитель ресурсного центра поддержки ТОС Республики Бурятия Туяна Плотохонова.
Такая поддержка очень важна в районах республики, где развёрнуто активное движение.
– Для нас очень много значит, когда мы вместе общаемся, собираемся. После наших сборов сразу искра загорается, хочется что-то полезное делать, творить, созидать. У нас в Иволгинском районе ТОСы благоустраивают территории, делают спортивные площадки. Буквально недавно в нашем доме, например, мы организовали спортивный зал, туда все приходят, с удовольствием занимаются. Участникам СВО помогаем, отправляем туда всё необходимое. ТОСы – это сила. И толчок к этому дал наш президент. По всей стране народ объединяется, объединяемся и мы в малых селах на благо нашей страны, – говорит руководитель ТОС «Содружество» Иволгинского района Валентина Астраханцева.
На первом съезде лидеров ТОС Бурятии приняли резолюцию о расширении поддержки территориальных общественных самоуправлений. Основные мероприятия резолюции направлены на дальнейшее развитие движения, расширение взаимодействия органов власти и ТОС, увеличение призового фонда республиканского конкурса территориальных общественных самоуправлений, также принято решение объявить территории ТОС зонами трезвости.
Отметим, с 2012 года проводится ежегодный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Бурятии». В 2017 году прошёл I республиканский фестиваль ТОС, собравший более пяти тысяч человек. В 2018 году Народный Хурал принял закон «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления». Он стал гарантией постоянной поддержки движения ТОСов в республике.
В 2020 году глава Бурятии учредил нагрудный знак «Лидер ТОС Республики Бурятия». В декабре 2023 года внесли изменения в закон «О ветеранах труда РБ», согласно которым ТОСовцы имеют право на получение звания «Ветерана труда Республики Бурятия». Этого звания на сегодня удостоен 131 активист.
В Бурятии впервые прошёл съезд лидеров ТОС
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