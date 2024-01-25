Он соединит посёлок Новоснежная с селом Выдрино
В посёлке Новоснежная Слюдянского района Иркутской области приступили к строительству пешеходного моста через реку Снежную. Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано по итогам личного обращения граждан. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» муниципалитет получил субсидию из областного бюджета – 131,3 млн рублей.
Старый пешеходный мост через реку Снежная связывает посёлок Новоснежная, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. В нём расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.
— Существующий пешеходный мост был построен в 1970-е голы, он находится в аварийном состоянии, поэтому решено его заменить. Подрядчик для проведения работ определен. Сейчас на место проведения работ доставляют необходимые материалы. В ближайшее время будет разработан график производства работ. Мы будем следить за ходом их проведения, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Во время работ специалисты демонтируют старый мост, заменят русловые опоры, настил, так же поменяют освещение. Завершить работы планируется в октябре этого года. Министерством строительства России утверждён проект планировки, получено разрешение на строительство моста и положительное заключение государственной экспертизы. В ближайшее время будет разработан сетевой график производства работ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На границе Иркутской области и Бурятии начато строительство пешеходного моста
Общество, Фото:
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