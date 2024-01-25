25 января

24 января

Популярное

На границе Иркутской области и Бурятии начато строительство пешеходного моста

На границе Иркутской области и Бурятии начато строительство пешеходного моста
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Он соединит посёлок Новоснежная с селом Выдрино

В посёлке Новоснежная Слюдянского района Иркутской области приступили к строительству пешеходного моста через реку Снежную. Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано по итогам личного обращения граждан. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» муниципалитет получил субсидию из областного бюджета – 131,3 млн рублей.

Старый пешеходный мост через реку Снежная связывает посёлок Новоснежная, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. В нём расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.

— Существующий пешеходный мост был построен в 1970-е голы, он находится в аварийном состоянии, поэтому решено его заменить. Подрядчик для проведения работ определен. Сейчас на место проведения работ доставляют необходимые материалы. В ближайшее время будет разработан график производства работ. Мы будем следить за ходом их проведения, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Во время работ специалисты демонтируют старый мост, заменят русловые опоры, настил, так же поменяют освещение. Завершить работы планируется в октябре этого года. Министерством строительства России утверждён проект планировки, получено разрешение на строительство моста и положительное заключение государственной экспертизы. В ближайшее время будет разработан сетевой график производства работ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
строительство Бурятия Иркутская область мост

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В конце января глава Бурятской митрополии отметит 70-летие
В конце января глава Бурятской митрополии отметит 70-летие
Общество, 25.01.2024
Также будет юбилей его архиерейской хиротонии
Борцы Бурятии завоевали 14 наград первенства ДФО
Борцы Бурятии завоевали 14 наград первенства ДФО
Общество, 25.01.2024
На турнире выступали юноши до 16 лет
Глава Бурятии передаст чаши семейного огня представителям районов
Глава Бурятии передаст чаши семейного огня представителям районов
Общество, 25.01.2024
В республике 31 января дадут торжественный старт Году семьи
В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали юным журналистам о своей работе
В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали юным журналистам о своей работе
Общество, 25.01.2024
Дети с интересом слушали сотрудников пресс-службы
Бурятская таможня рассказала о рекорде
Бурятская таможня рассказала о рекорде
Общество, 25.01.2024
Руководство таможни подвело итоги работы 2023 года
Массовая проверка водителей пройдёт в Улан-Удэ
Массовая проверка водителей пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 25.01.2024
Дополнительные экипажи будут работать на магистральных улицах
На жительницу Бурятии повесили кредит её «двойника»
На жительницу Бурятии повесили кредит её «двойника»
Общество, 25.01.2024
Из-за этого женщина четыре с лишним года платила чужой долг
Возле села в Бурятии выследили трёх волков
Возле села в Бурятии выследили трёх волков
Общество, 25.01.2024
Серых хищников пообещали отстрелить
Улан-удэнцы рассказали, кем мечтали стать в детстве
Улан-удэнцы рассказали, кем мечтали стать в детстве
Общество, 25.01.2024
Мужчины хотели быть космонавтами, а женщины – врачами
Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Общество, 25.01.2024
Число подписчиков на его канале перевалило за 100 тысяч
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
Общество, 25.01.2024
Только в Тункинском нацпарке живут полторы тысячи зайцев-беляков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^