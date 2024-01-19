В Бурятии рассказали, как одеваться в зимний поход

В одежде нужно использовать принцип многослойности



В Бурятии рассказали, как правильно одеваться для зимнего трекинга – полезного способа провести время на свежем воздухе. Для это занятия очень важно правильно подобрать одежду, это существенно влияет на комфорт и безопасность похода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



- Используйте в одежде принцип многослойности. У вас всегда должна быть возможность убрать или добавить слой одежды, когда вам станет жарко или холодно, - пояснила менеджер центра восточной медицины, походник со стажем Танна Сакияева.



Первый слой — это термобелье. Второй тёплый слой — флисовая кофта (плюс одна кофта в запасе). Флис даже влажный сохраняет тепло. Верхний слой — ветрозащитная куртка и непродуваемые и немокнущие штаны. Дополнительный слой — пуховик. Он во время интенсивного движения лежит в рюкзаке. При нахождении на открытом ветреном участке, либо на стоянке его следует сразу надеть, чтобы не охлаждаться.



На руки советуют надеть перчатки из флиса плюс рукавицы. Также надеваются две пары носков. Первый носок должно плотно облегать стопу (из синтетики), второй - тёплый. Также нужно иметь с собой запасную пару. Для защиты шеи следует использовать зимнюю мультибандану — баф. Для ветреной погоды подойдёт балаклава.



Из обуви надеваются тёплые ботинки на нескользящей подошве. Туристические гамаши спасут ботинки от попадания снега, соответственно ногам будет сухо и тепло.



- Дополнительное снаряжение. Солнцезащитные очки. Обязательно! Даже более необходимы в безоблачную погоду зимой, чем летом. Сидушка полиуретановая, чтобы можно было присесть, когда захочется. Трекинговые палки особенно помогут вам при подъёме и спуске, - добавила Танна Сакияева.



