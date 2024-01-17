В Забайкалье в 2023 году родилось более 10 тысяч малышей

Больше всего новорождённых появилось в Чите



В Забайкальском крае краевой департамент ЗАГС подвёл итоги 2023 года. По полученным данным в ушедшем году на территории региона зарегистрировано 10 554 рождения.



Самое большое количество рождений традиционно в столице края – Чите. Здесь за год зарегистрировано более четырёх тысяч малышей. Вторым по рождаемости является Читинский район – 805 записей, третьим – Краснокаменский (551), четвертым – Борзинский (450) и пятым – Агинский район, где зарегистрировано 378 рождений.



Напомним, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

